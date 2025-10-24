Всеволожская прокуратура защитила пенсионерку от мошенников

Всеволожская городская прокуратура восстановила права пожилой жительницы, которая пострадала от действий аферистов.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинградской области, ведомство провело проверку по заявлению пенсионерки из Всеволожского района. В ходе нее выяснилось, что гражданка оформила в банке кредит на сумму свыше 600 тысяч рублей и перечислила эти деньги злоумышленникам.

По данному инциденту было возбуждено уголовное производство по статье УК РФ «Мошенничество». Для установления всех обстоятельств была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее заключение подтвердило, что потерпевшая в момент совершения противоправных действий не отдавала отчета в своих поступках.

Всеволожский городской прокурор подал в суд заявление о признании этого кредитного соглашения недействительным. Исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Контроль за исполнением судебного акта продолжает осуществляться надзорным ведомством.