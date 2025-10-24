ЖК «Юнтолово» признали лучшей новостройкой комфорт-класса

Жилой комплекс «Юнтолово» был назван лучшим в сегменте комфорт-класса по итогам трех кварталов 2025 года. Это следует из результатов исследования, проведенного Единым ресурсом застройщиков. Реализуемый компанией «Главстрой Санкт-Петербург» проект также вошел в число десяти наиболее значимых новостроек города в общем зачете.

Формирование профессионального рейтинга осуществляется на основе комплексного анализа более ста показателей. Эксперты учитывают уровень качества жизни в жилом комплексе и принципы работы девелопера. Важными оценочными факторами являются степень благоустройства прилегающих территорий, развитость транспортной доступности, наличие социальных и коммерческих объектов, а также деловая репутация компании-застройщика и ее успехи в профессиональной премии «ТОП ЖК».

Признание «Юнтолово» получило не только от экспертов, но и от будущих жителей. По результатам открытого интернет-голосования на портале «Я Покупаю», проходившего с августа по октябрь 2025 года, жилой комплекс «Юнтолово» стал финалистом народной премии Shopping года в номинации «Лучший жилой комплекс». Это позволяет сделать вывод, что сочетание развитой городской инфраструктуры с уникальным природным окружением обеспечивает экорайону стабильную популярность среди покупателей недвижимости в Петербурге.

Экорайон «Юнтолово» регулярно отмечается высокими позициями в отечественных и зарубежных рейтингах. Только за текущий год проект удостоился семи профессиональных наград. Наиболее значимыми из них стали победа в конкурсе Move Realty Awards как «Самого экологически привлекательного жилого комплекса», выход в финал премии «ТОП ЖК» в категории «Лучший проект в Российской Федерации: масштабная застройка свободных территорий» и финал премии Urban 2025 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс Санкт-Петербурга комфорт-класса».

Кроме того, строящееся здание школы на 1200 учащихся в парк-квартале «Юнтолово» получило диплом первой степени на конкурсе «Лидер строительного качества» в категории «Лучший проект социального назначения».