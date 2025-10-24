Эксперт назвала перечень пенсионных выплат для оформления до конца года

Пенсионерам необходимо своевременно подать заявления для получения различных мер государственной поддержки до окончания текущего года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Юлию Финогенову, это касается как федеральных, так и региональных программ. Особое внимание следует уделить оформлению набора социальных услуг в денежном выражении.

Для получения денежного эквивалента социальных услуг, который составляет 1728 рублей ежемесячно, требуется подать соответствующее заявление. В данный набор входит обеспечение лекарственными препаратами, проезд к месту лечения и санаторно-курортное обслуживание. Также до 1 ноября необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу для освобождения от имущественного налога.

Пенсионеры старше 70 лет могут получить компенсацию взносов на капитальный ремонт после их полной оплаты. На региональном уровне предусмотрена дополнительная адресная социальная помощь, которая также требует подачи заявления. Специалист рекомендует оформить все документы заранее для бесперебойного получения положенных выплат в следующем году.