Петербургские предприятия получат субсидии до 10 млн рублей на лизинг

Промышленные предприятия Санкт-Петербурга могут получить существенную финансовую поддержку от городских властей.

Субсидия предназначена для компенсации расходов на лизинг современного технологического оборудования. Максимальный размер поддержки достигает десяти миллионов рублей для одной компании.

Как сообщает издание «Деловой квартал — Санкт-Петербург», вице-губернатор Кирилл Поляков уточнил условия предоставления помощи. Государственные средства покроют 50 процентов затрат на приобретение оборудования через лизинг. Подать соответствующие документы предприятия могут до 24 ноября текущего года.

Программа поддержки промышленного сектора соответствует приоритетам развития Северной столицы. Ранее город уже предоставлял аналогичные субсидии компаниям из сферы информационных технологий. Подробная информация о требованиях к участникам и процедуре подачи заявок размещена на официальном портале профильного комитета.