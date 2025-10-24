Потребитель выиграл суд у МТС из-за кредита вместо рассрочки

АО «Русская телефонная компания» возместит моральный вред потребителю, который столкнулся с введением в заблуждение при покупке телефона.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, клиент планировал приобрести устройство стоимостью почти 64 тысячи рублей в рассрочку через интернет-магазин МТС, но вместо ожидаемых условий ему предложили оформить кредитный договор под 14,41% годовых.

Потребитель отказался подписывать кредитные документы и направил официальную претензию компании с требованием компенсировать моральный вред и возместить затраты времени. Полученный ответ не устроил заявителя, что стало основанием для обращения в судебные инстанции с исковым заявлением о защите нарушенных прав.

Суд установил, что продавец нарушил требования статьи 10 Закона «О защите прав потребителей», не предоставив полную и достоверную информацию об условиях покупки. По решению суда с АО «Русская телефонная компания» взыскано 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 2,5 тысячи рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.