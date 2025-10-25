Суббота, 25 октября 2025
Новости

СК начал проверку из-за татуировки с именем блогера у ребенка

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Следственный комитет организовал проверку после распространения в сети видеоролика, на котором зафиксирован процесс нанесения татуировки с именем блогера Mellstroy годовалому ребенку.

Видео с нанесением татуировки годовалому ребенку для участия в конкурсе блогера Mellstroy вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как отец удерживает плачущего младенца, пока мастер тату-салона наносит на кожу ребенка имя блогера, а мать снимает процесс на видео. Родители объяснили свои действия возможностью выиграть в конкурсе квартиру.

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что материалы по инциденту уже направлены в Следственный комитет. Она подчеркнула, даже если тату окажется фальшивой, использование ребенка в таком контенте недопустимо.

Лига безопасного интернета уже передала материалы в Следственный комитет для проведения проверки. Мизулина отмечает, что этот случай вновь актуализировал вопросы ответственности как организаторов подобных конкурсов, так и родителей, готовых ради материальной выгоды вовлекать детей в опасные активности.

Проверка ведомства направлена на установление всех обстоятельств произошедшего и правовую оценку действий участников инцидента.

