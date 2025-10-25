Петербург может вернуть таймеры на светофорах

В Санкт-Петербурге обсуждается инициатива о возврате таймеров обратного отсчета на светофоры вместо используемых аббревиатур.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой восстановления таймеров обратного отсчета на светофорных объектах города. Поводом для обращения стало появление на электронных табло светофоров буквенных аббревиатур «АУ», «РУ» и «ОУ». Согласно концепции разработчиков, данные обозначения являются элементом интеллектуальной транспортной системы.

Парламентарий указал на отсутствие практической пользы от данных аббревиатур для участников дорожного движения, поскольку они не информируют о времени до смены сигнала светофора.

По словам депутата, используемые обозначения не имеют закрепленного статуса в действующих стандартах и нормативных документах, что создает потенциальные риски для безопасности на дорогах. Особые сложности с восприятием новых обозначений испытывают пожилые граждане и гости города.