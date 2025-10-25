Организаторы опровергли слухи об отмене выступления Лепса

Представители «Татнефть Арены» опровергли информацию об отмене предстоящего концерта Григория Лепса в Казани. Мероприятие должно состояться 28 октября в соответствии с запланированным графиком.
Оператор концертной площадки «Татнефть Арена» в Казани опроверг распространяющуюся в социальных сетях информацию об отмене запланированного выступления Григория Лепса.
По данным представителей арены, на текущий момент не поступало официальных уведомлений об изменении графика проведения концерта, назначенного на 28 октября.
Ранее в сети появились сообщения о предполагаемой экстренной госпитализации артиста после выступления во Владивостоке и отмене трех ближайших концертов по состоянию здоровья. Данная информация не нашла подтверждения со стороны организаторов мероприятий и официальных представителей концертных площадок.