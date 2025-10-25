Поиски семьи Усольцевых в красноярской тайге не принесли результатов

Поисково-спасательная операция по обнаружению семьи Усольцевых в тайге Красноярского края продолжается почти месяц. Специалисты обследовали все укрытия в районе предполагаемого маршрута, но не обнаружили следов пропавших.

Двое взрослых и ребенок отправилась в поход с собакой в конце сентября, после чего связь с ними прервалась. Поиски осложняются суровыми погодными условиями: температура в регионе опускается до -15 градусов, продолжаются сильные снегопады. Специалисты отмечают, что без специального снаряжения и укрытия шансы на выживание в таких условиях значительно снижаются.

Версию о добровольном исчезновении семьи опровергает сын Ирины Усольцевой от предыдущего брака, который участвует в поисковых работах. По его словам, дома осталась другая собака с запасом еды всего на несколько дней, что исключает планирование длительного отсутствия.

В социальных сетях активно обсуждается исчезновение, пользователи указывают на нестабильную мобильную связь в районе предполагаемого маршрута. Поисковые работы продолжаются, несмотря на усложняющиеся метеорологические условия. Однако специалисты признают, что с течением времени шансы на благоприятный исход неуклонно снижаются.