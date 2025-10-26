Ленобласть подтвердила статус лидера в поддержке социальных инициатив

Ленинградская область сохранила лидерство в рейтинге Минэкономразвития по эффективности поддержки социально ориентированных НКО и предпринимательства.

Второй год подряд Ленобласть занимает первую позицию в рейтинге Минэкономразвития. Документ оценивает эффективность поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и субъектов социального предпринимательства.

На территории региона ежегодно осуществляется реализация свыше 350 проектов, нацеленных на повышение качества жизни населения. Сенатор Российской Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов констатировал, что достигнутый результат подтверждает верность выбранных управленческих подходов в данной области.

Он акцентировал внимание на активном развитии системы поддержки СО НКО по всей стране. Сенатор отметил, что сотрудничество между гражданским обществом, предпринимательским сектором и органами власти способствует распространению наиболее эффективных практик оказания помощи населению.

Парламентарий выразил уверенность в том, что областная команда продолжит работу по масштабированию достигнутого успеха, указав на планомерное улучшение доступности мер поддержки и постоянное расширение круга участников соответствующих программ, включая ветеранов специальной военной операции.