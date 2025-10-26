На энергообъектах Петербурга и Ленобласти установили птицезащитные устройства

Энергетики завершили монтаж 695 специальных устройств для защиты птиц на линиях электропередачи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Представители компании «Россети Ленэнерго» сообщили о завершении установки 695 специализированных устройств, предназначенных для защиты птиц на линиях электропередачи в Петербурге и Ленобласти. Применение данного оборудования направлено на минимизацию случаев травмирования пернатых и предотвращение технологических нарушений в работе энергосистемы.

В энергокомпании пояснили, что для исключения рисков используется многоуровневая система защиты, ключевым элементом которой является применение самонесущего изолированного провода на линиях напряжением 6-10 киловольт. Полимерная изоляция такого провода создает барьер, полностью исключающий контакт птиц с токоведущими элементами, что одновременно обеспечивает повышенную надежность электроснабжения потребителей независимо от погодных условий.

Специалисты отмечают, что расположение птичьих гнезд на опорах линий электропередачи и подстанциях представляет серьезную проблему для энергокомплекса.