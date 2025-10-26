Воскресенье, 26 октября 2025
Суд отклонил ходатайство о банкротстве «Геоизола»

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения заявление о банкротстве компании «Геоизол» из-за процессуальных нарушений.

Суд отказал в удовлетворении заявления компании «Бизнес Групп» о признании ООО «Геоизол» банкротом. Основанием для отказа стало нарушение установленной процедуры подачи документов. Дело в том, что сообщение в Едином федеральном реестре было размещено 5 мая 2025 года до получения судебных определений, сообщает сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

В результате заявление оставлено без рассмотрения с возвратом государственной пошлины в размере 100 тысяч рублей. Финансовые претензии к «Геоизолу» составляют 53 миллиона рублей и связаны с неисполнением обязательств по договорам аренды строительной техники. К судебному процессу присоединилось ООО «СП Пэнт», заявление которого было зарегистрировано 3 июля 2025 года.

На текущий момент против «Геоизола» возбуждено 34 исполнительных производства, преимущественно связанных с невыплатой заработной платы сотрудникам. Дополнительными проблемами для компании стало включение в реестр недобросовестных поставщиков до октября 2027 года и подготовка к подаче заявления о банкротстве со стороны «ТБанка». Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 26 ноября 2025 года.

Спасение рядового Леккера

За этим громким слоганом скрывается многолетние попытки Росздравнадзора запретить для производства и вывести из оборота йод и зеленку в форме фломастеров и маркеров с кисточками. Производит их в Петербурге компания «Леккер», ее продукция очень востребована в зоне проведения специальной военной операции. Но сейчас предприятие не может полноценно работать.Осенью 2025 года история противостояния «Леккера» и Росздравнадзора достигла апогея. Предприятие фактически не может производить свои изделия.  И это в то время, когда противомикробные средства – одни из самых необходимых в зоне проведения специальной военной операции.Это классический случай, когда бюрократическая машина, созданная для контроля качества и безопасности, в своем стремлении к идеальному соответствию бумажным нормативам напрочь забывает о здравом смысле и реальных потребностях. Росздравнадзор по-своему прав: любая новая лекарственная форма, а фломастер...
Гребной клуб «Причал’Ю» завершил сезон с рекордной посещаемостью

В Санкт-Петербурге подвели итоги сезона-2025 гребного клуба «Причал’Ю», расположенного в экорайоне «Юнтолово», — совместного проекта «Главстрой Санкт-Петербург» и АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта». За прошедший сезон клуб посетили более 1500 человек, а заключительным событием стала четвертая «Юнтоловская регата», собравшая спортсменов из Москвы, Подмосковья, Пскова, Твери, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Особенностью этого года стало значительное увеличение дистанции — маршрут протянулся на 10 км через Юнтоловский заказник до акватории Лахтинского разлива, с дополнительной дистанцией 20 км для опытных участников.В соревнованиях участвовали различные плавсредства включая драконы, сапборды, байдарки, каяки, академические лодки и самодельный катамаран. Абсолютными победителями стали экипажи Алексея Мещерякова и Евгения Аверьянова на дистанции 10 км, а также Ирины Умницыной, Сергея Чумаченко и Владимира Левченко на 20 км.Сезон запомнился...
