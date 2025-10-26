Суд отклонил ходатайство о банкротстве «Геоизола»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без рассмотрения заявление о банкротстве компании «Геоизол» из-за процессуальных нарушений.

Суд отказал в удовлетворении заявления компании «Бизнес Групп» о признании ООО «Геоизол» банкротом. Основанием для отказа стало нарушение установленной процедуры подачи документов. Дело в том, что сообщение в Едином федеральном реестре было размещено 5 мая 2025 года до получения судебных определений, сообщает сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

В результате заявление оставлено без рассмотрения с возвратом государственной пошлины в размере 100 тысяч рублей. Финансовые претензии к «Геоизолу» составляют 53 миллиона рублей и связаны с неисполнением обязательств по договорам аренды строительной техники. К судебному процессу присоединилось ООО «СП Пэнт», заявление которого было зарегистрировано 3 июля 2025 года.

На текущий момент против «Геоизола» возбуждено 34 исполнительных производства, преимущественно связанных с невыплатой заработной платы сотрудникам. Дополнительными проблемами для компании стало включение в реестр недобросовестных поставщиков до октября 2027 года и подготовка к подаче заявления о банкротстве со стороны «ТБанка». Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 26 ноября 2025 года.