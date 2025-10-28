Ленинградский зоопарк предупредил об опасности подбрасывания черепах

Ленинградский зоопарк сообщил о невозможности принимать всех подброшенных животных из-за ограниченных возможностей содержания.

По данным пресс-службы Ленинградского зоопарка, количество питомцев, которых пытаются передать учреждению, превышает несколько сотен. Специалисты подчеркивают, что даже обычная черепаха может представлять серьезную опасность для других обитателей.

Каждое оставленное на территории животное может быть переносчиком опасных заболеваний, что ставит под угрозу жизнь сотен питомцев зоопарка. В пресс-службе отметили, что подобные безответственные поступки могут привести к гибели уникальных животных. Все случаи подбрасывания фиксируются круглосуточной системой видеонаблюдения.

Зоопарк оставляет за собой право передавать материалы о жестоком обращении с животными в компетентные органы. Сотрудники призывают владельцев домашних питомцев ответственно относиться к своим обязанностям и помнить, что забота о животных требует пожизненной ответственности.