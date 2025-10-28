Интернет в Ленинградской области работает в штатном режиме

Комитет цифрового развития Ленинградской области опроверг распространяемые в социальных сетях слухи о плановых отключениях интернета.

По официальным данным, фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают в штатном режиме без каких-либо ограничений. В ведомстве подчеркнули отсутствие планов по введению ограничений доступа к сети.

Власти призвали жителей региона получать информацию исключительно из проверенных официальных источников. Рекомендуется обращаться к сайту Комитета и его аккаунтам в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram. Специалисты предупредили об опасности распространения непроверенных данных и переходов по сомнительным ссылкам.

Ранее сообщалось о техническом развитии интернет-инфраструктуры в регионе. Абонентам «Ростелекома» в Ленинградской области стали доступны современные Wi-Fi-роутеры шестого поколения, обеспечивающие скорость передачи данных до 3 Гбит/с. Новое оборудование отличается повышенной стабильностью соединения и расширенной зоной покрытия.