Обломки самолета времен ВОВ обнаружили в Киришском районе

В Киришском районе Ленинградской области обнаружены обломки самолета и останки экипажа Героя Советского Союза.

Как сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике Ленинградской области, находка была сделана менее чем в 100 метрах от дороги Оскуй — Будогощь. Экспедицию организовали поисковые отряды «Небо Ленинграда», «Волховский фронт» и «Высота» из Киришей совместно с военно-патриотическим клубом «ГТО Слава Разведки». Работы велись в рамках проекта «Крылья Татарстана» при поддержке республиканской молодежной организации.

Среди находок идентифицированы обломки самолета из состава первого минно-торпедного авиационного полка ВВС КБФ. Также обнаружены останки экипажа Героя Советского Союза Василия Гречишникова, элементы морской формы и знаки различия. Сохранились заводские номера самолета и обоих двигателей, что позволило точно установить принадлежность воздушного судна.

Ранее считалось, что экипаж был похоронен в поселке Грузино Новгородской области. Новые данные требуют пересмотра исторических сведений о месте гибели летчика. Поисковики планируют продолжить исследования в данном районе для уточнения обстоятельств произошедшего.