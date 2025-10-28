Поляков проинспектировал социальные объекты Пушкинского района

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоялся рабочий визит с посещением социально значимых объектов территории.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, в рамках выездного совещания был осмотрен Царскосельский рынок. На торговой площадке оценили организацию работы, состояние помещений и обсудили вопросы доступности для маломобильных граждан города. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для всех категорий посетителей этого популярного места торговли.

Также делегация проинспектировала Пушкинскую городскую баню № 1, которая является знаковым местом для местных жителей. Заведение обеспечивает около 2,5 тысяч льготных помывок ежемесячно, но требует капитального обновления.

Объект уже включен в соответствующую губернаторскую программу, а основные ремонтные работы запланированы на 2026 год. Вице-губернатор поручил Комитету по промышленности усилить контроль за выполнением всех запланированных работ на данном объекте.

По словам Кирилла Полякова, такие выездные мероприятия позволяют на месте оценить реальное положение дел и оперативно принимать решения по вопросам, которые действительно важны для жителей района. Подобный формат работы будет продолжен и на других социально значимых объектах Санкт-Петербурга.