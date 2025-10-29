Колесов сообщил жителям Петербурга о приближающихся дождях

Погода в Санкт-Петербурге остается стабильной благодаря малоактивным циклонам.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов сообщил, что территория города и области находится под влиянием слабовыраженных циклонов. Осадки наблюдаются эпизодически и отличаются небольшой интенсивностью с продолжительными перерывами. Такая погода сохранится в течение сегодняшнего и завтрашнего дня.

Ранее ожидалось приближение более активного циклона к пятнице, однако атмосферные процессы претерпели изменения. Как отметил метеоролог в своем Telegram-канале, теперь этот циклон сместится южнее и не окажет сильного влияния на погоду в регионе. Ветер сохраняет южное и восточное направление при небольшой интенсивности.

Температурный режим остается стабильным с показателями от +4 до +8 градусов. По словам метеоролога, подобные условия сохранятся в начале ноября, поскольку регион продолжит находиться под влиянием западных циклонов и относительно теплых воздушных масс.