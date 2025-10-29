Елена Булукова возглавила МХАТ имени Горького

Министерство культуры России объявило о назначении нового генерального директора МХАТ имени Горького. На этот пост назначена театральный продюсер Елена Булукова.

По данным пресс-службы Министерства культуры, генеральным директором Московского художественного академического театра имени Максима Горького назначена Елена Булукова. В ведомстве отметили, что она является лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры и работает мастером на продюсерском факультете Российского института театрального искусства.

Отметим, что до нового назначения Булукова с мая 2021 года занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова. В министерстве подчеркнули профессиональные достижения и опыт новой руководительницы одного из ведущих театров страны.