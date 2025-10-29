Полицейские депортировали свыше 400 мигрантов после операции «Нелегал»

По результатам второго этапа операции «Нелегал» из Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдворено свыше 400 иностранных граждан.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подведены итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал», проходившей с 13 по 22 октября 2025 года. По данным правоохранительных органов, в ходе мероприятий зафиксировано свыше 2,3 тысячи нарушений миграционного законодательства.

Около 80% выявленных нарушений касались несоблюдения иностранными гражданами установленных правил въезда в Российскую Федерацию и нарушений режима пребывания на территории страны. В результате проведенных мероприятий свыше 400 иностранных граждан были принудительно выдворены за пределы страны.

В рамках операции возбуждено 127 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки на миграционный учет. Одновременно правоохранители выявили и пресекли восемь преступлений, совершенных мигрантами, два из которых относятся к категории наркопреступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, что первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал» проводился в том же регионе в период с 16 по 25 июня 2025 года.