Четверг, 30 октября 2025
$79.82 €92.94 ¥11.19
6.7 C
Санкт-Петербург
Город

За полгода объемы промышленного производства в Петербурге выросли на 12%

Даниил Александров
Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова

Объем отгруженной промышленной продукции в Санкт-Петербурге за январь-июнь увеличился на 12%. Динамика развития различных отраслей демонстрирует неравномерный характер.

На полях Международной форума-выставки «Российский промышленник-2025» вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что рост объемов отгруженной продукции за первое полугодие достиг 12%. Он отметил, что различные отрасли демонстрируют разнонаправленную динамику, что свидетельствует о реализации целенаправленной промышленной политики города.

Поляков также заявил о планах совместно с бизнес-сообществом сформировать новую промышленную стратегию до 2030 года. Основной акцент в этой политике предполагается сделать на наращивании потенциала как базовых, так и наиболее динамично развивающихся отраслей города. По его словам, определены ключевые драйверы роста, которые станут основой для дальнейшего развития.

Вице-губернатор отметил, что в результате утверждения генерального плана Санкт-Петербурга произошло увеличение территорий промышленного назначения на 700 гектаров. Смольный работает над выполнением задач, поставленных президентом России, в рамках программы «десять приоритетов развития Санкт-Петербурга», утвержденной губернатором. Одним из таких приоритетов является поддержка предпринимательства и промышленного сектора.

На территории города идет активное привлечение федерального финансирования, включая средства на развитие особых экономических зон и автомобильной промышленности. В 2025 году в рамках программы реверс-инжиниринга компании получили около 1,5 миллиарда рублей. Промышленный сектор формирует около половины доходов бюджетной системы города, добавил Поляков.

Для поддержки предприятий реализуются собственные программы, включая займы на приобретение оборудования через Фонд развития промышленности. Этот институт предоставляет заемные средства до полумиллиарда рублей для развития промышленных компаний.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Setl Group вошел в тройку лидеров по социальной ответственности в России

Петербургский холдинг Setl Group подтвердил статус одного из лидеров в сфере социальной ответственности, заняв место в ТОП-3 рейтинга аналитического центра «Эксперт», который оценивал девелоперов по масштабам ввода социальных объектов, вкладу в развитие регионов и разнообразию компетенций.Как сообщили в компании, за годы работы она построила 80 социальных объектов, включая современные сады и школы более чем для 30 тысяч детей в Петербурге и Ленобласти, обустраивает кабинеты врачей в своих жилых комплексах и возводит поликлинику в Невском районе на 420 посещений в смену.Помимо этого, силами холдинга в городе созданы десятки общественных пространств, таких как парки, скверы, аллеи, бульвары, набережные и площади, — среди которых недавно открытая площадь Солнца в Красносельском районе и продолжающийся проект по благоустройству парка площадью 4,1 га в Пушкинском...
Читать далее
Общество

Как традиции и инновации определяют будущее экономики

Ежегодная конференция «Т-Банк про Бизнес» состоялась в уникальном пространстве — Планетарии, расположенном в историческом здании «серого пояса» Петербурга. Это символично: как старые промышленные территории обретают новую жизнь, так и бизнесу приходится трансформироваться, чтобы оставаться конкурентоспособным. Участники события — от начинающих предпринимателей до руководителей предприятий с вековой историей — сошлись во мнении: в условиях высокой конкуренции побеждает тот, кто предлагает уникальный продукт и умеет работать с эмоциями клиента. Об этом подробно рассказывает издание «Деловой квартал Санкт-Петербург».«Мы создаем то, чего не делают конкуренты, стремясь вызвать у человека эмоцию», — поделился генеральный директор компании «Красивый город», которая производит оборудование для детских игровых площадок, Алексей Петров.О клиентоориентированности говорила и руководитель Департамента по связям с общественностью Императорского фарфорового завода Дарья Илларионова. «Мы можем сформулировать KPI, но если клиент в...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть смерть дети полиция суд Россия петербург пожар метро мигранты строительство мошенничество прокуратура статистика жкх недвижимость деньги выборгский район бюджет Новый год задержание рейтинг Госдума бизнес арест тепло производство безопасность похищение тарифы снег пенсионерка приставы выплаты транспорт финский залив авито кредиты великобритания ограбление форум автомобиль врачи кирилл поляков

Новости дня

Ленинградская область

В Кудрово изъяли 73 объекта недвижимости для строительства метро

Деньги

Экономист Шайхразеева предупредила о рисках снижения порога по НДС для бизнеса

Город

Транспорт в Петербурге может перейти на оплату по геолокации

Общество

Авито Недвижимость обновила подписки для риелторов и агентств

Город

БПЛА из Петербурга заняли треть российского рынка

Новости

СК выясняет обстоятельства массового отравления в одном из колледжей Петербурга

Ленинградская область

Предприниматель из Ленобласти задержан за оформление 14 нелегальных мигрантов

Ленинградская область

Сотрудница банка в Кировске спасла пенсионерку от мошенников

Новости

В четверг православные верующие чтят пророка Осии

Новости

Бюджет Петербурга поддержан большинством депутатов в первом чтении

Ленинградская область

За сутки в Ленобласти и Петербурге зафиксировано 358 ДТП

Новости

В Госдуме предупредили об опасности празднования Хеллоуина

Ленинградская область

Жителей Ленобласти предупредили о взрывах в карьерах Выборгского района

Культура

Lunen Feld и Диана Арбенина выпустят песню о Петербурге

Город

Больше 400 компаний представят разработки на форуме «Российский промышленник»

Новости

Свыше 17 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Новости

Следователи проверяют обстоятельства смерти мужчины на мусорном полигоне

Культура

В новый альбом «Ленинграда» войдут шесть композиций

Общество

Эксперты завершили инспекцию объектов-финалистов премии Доверие потребителя-2025

Ленинградская область

В перинатальном центре Ленобласти за неделю родились 92 ребенка

Общество

Эксперты спрогнозировали рост рынка ИЖС и благоустройства

Вне СПб

Третий фигурант дела о ограблении Лувра задержан в парижском пригороде

Новости

Дело о поджоге торгового павильона в Петербурге было направлено в суд

Новости

Спасатели нашли пропавшего мужчину в лесу Ленобласти

Новости

Балтийская коллегия адвокатов вступилась за экс-ректора СПбГУП

Общество

Авито: нешипованные шины набирают популярность в Петербурге

Вне СПб

Северный морской путь станет частью крупного транспортного коридора

Новости

Россия вошла в четверку стран с наибольшим числом миллиардеров

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb