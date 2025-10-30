За полгода объемы промышленного производства в Петербурге выросли на 12%

Объем отгруженной промышленной продукции в Санкт-Петербурге за январь-июнь увеличился на 12%. Динамика развития различных отраслей демонстрирует неравномерный характер.

На полях Международной форума-выставки «Российский промышленник-2025» вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков сообщил, что рост объемов отгруженной продукции за первое полугодие достиг 12%. Он отметил, что различные отрасли демонстрируют разнонаправленную динамику, что свидетельствует о реализации целенаправленной промышленной политики города.

Поляков также заявил о планах совместно с бизнес-сообществом сформировать новую промышленную стратегию до 2030 года. Основной акцент в этой политике предполагается сделать на наращивании потенциала как базовых, так и наиболее динамично развивающихся отраслей города. По его словам, определены ключевые драйверы роста, которые станут основой для дальнейшего развития.

Вице-губернатор отметил, что в результате утверждения генерального плана Санкт-Петербурга произошло увеличение территорий промышленного назначения на 700 гектаров. Смольный работает над выполнением задач, поставленных президентом России, в рамках программы «десять приоритетов развития Санкт-Петербурга», утвержденной губернатором. Одним из таких приоритетов является поддержка предпринимательства и промышленного сектора.

На территории города идет активное привлечение федерального финансирования, включая средства на развитие особых экономических зон и автомобильной промышленности. В 2025 году в рамках программы реверс-инжиниринга компании получили около 1,5 миллиарда рублей. Промышленный сектор формирует около половины доходов бюджетной системы города, добавил Поляков.

Для поддержки предприятий реализуются собственные программы, включая займы на приобретение оборудования через Фонд развития промышленности. Этот институт предоставляет заемные средства до полумиллиарда рублей для развития промышленных компаний.