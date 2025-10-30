СК выясняет обстоятельства массового отравления в одном из колледжей Петербурга

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка из-за отравления учащихся в колледже.
Сотрудники Следственного отдела Московского района организовали проведение доследственной проверки из-за ухудшения состояния здоровья учащихся одного из городских колледжей.
Основанием для проведения проверки стало массовое отравление. Дело в том, что 29 октября ряд обучающихся после посещения учебной столовой почувствовали себя плохо и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
В настоящее время сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства произошедшего инцидента.