Шнуров заявил о прекращении концертов при ограничении нецензурной лексики

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о возможном прекращении концертной деятельности в случае введения запрета на использование нецензурной лексики в музыкальных произведениях.

Как сообщает ТАСС, музыкант выразил убеждение, что подобные ограничения способны дать обратный ожидаемому эффект. По его мнению, запретительные меры приведут к росту интереса аудитории и увеличению числа заказов на выступления. Шнуров подчеркнул, что опасается не самих ограничений, а их непредсказуемых последствий для творческой среды.

Артист провел аналогию между разными типами запретов, отметив логичность ограничений в сфере экологии. При этом он выразил недоумение по поводу возможных ограничений в творчестве, сравнив их с запретом на ношение одежды определенного цвета. Музыкант уверен, что такие меры не принесут желаемого результата в области искусства.