Стипендии для медиков в Ленобласти вырастут в полтора-два раза

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о повышении целевых стипендий для студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

Как сообщает allnw.ru, изменения вступят в силу с 1 января 2026 года и предусматривают увеличение выплат в полтора-два раза. Ежемесячные стипендии для студентов вырастут до 10 тысяч рублей, а для ординаторов — до 15 тысяч рублей.

Помимо повышения размера выплат, упрощены правила их получения. Основным условием теперь является факт обучения по целевому договору, а не академическая успеваемость. Это изменение сделает финансовую поддержку более стабильной и предсказуемой для будущих медицинских работников.

На реализацию меры повышения стипендий в областном бюджете на 2026 год дополнительно предусмотрено 41,3 млн рублей. Поддержку получат 689 целевиков, которые после окончания обучения будут обязаны отработать не менее трех лет в медицинских учреждениях Ленинградской области.