Сколько может получить Ленобласть с продажи красивых номеров через «Госуслуги»

В России предложили узаконить торговлю «красивыми» автомобильными номерами. Проводить её планируют прямо через ГИБДД и портал «Госуслуги». С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Разбираемся, как это отразится на бюджете Ленинградской области.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков отметил, что легальная продажа таких номеров через «Госуслуги» — это логичный шаг. Он пояснил, что этот подход прост и экономически обоснован: в бюджет поступят миллиарды рублей, а правила продажи станут прозрачными для каждого автовладельца. Владислав Даванков добавил, что президент России Владимир Путин также обратил внимание на проблему. Это поможет быстрее легализовать торговлю автомобильными номерами.

Сторонники партии «Новые люди» провели эксперимент. Всего за несколько часов они обнаружили на дорогах Ленинградской области 150 дорогих авто с «красивыми» номерами. Если опираться на данные из открытых источников, каждый такой номер в среднем оценивается в полмиллиона рублей. Простой расчёт показывает: если бы их продажа велась легально, то лишь в рамках этого небольшого эксперимента регион мог бы получить до 75 миллионов рублей.

Лидер регионального отделения «Новых людей» в Ленинградской области Тимур Мачитидзе подчеркнул, что проведённое небольшое исследование наглядно демонстрирует упущенную выгоду для области.

«Мы показали, какие значительные средства теряет Ленинградская область. Эти деньги можно было бы направить на ремонт дорог, развитие общественного транспорта и благоустройство дворов. “Красивые” номера должны работать на благо всех жителей, а не обогащать теневой бизнес», — прокомментировал Тимур Мачитидзе.

По предварительным подсчётам, в масштабах всей страны легальная продажа «красивых» номеров принесёт более 25 млрд рублей в региональные бюджеты.