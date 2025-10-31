Древнейший пень обнаружен в Лужском районе Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области палеонтологи обнаружили окаменелый пень возрастом около 385 миллионов лет.

Как сообщил популяризатор палеонтологии Антон Барашенков, находка может представлять значительный интерес для мировой науки. Предварительные данные указывают на то, что окаменелость относится к девонскому периоду, когда на Земле только начали формироваться первые леса.

По словам Барашенкова, обнаруженный объект может оказаться неизвестной разновидностью первых деревьев на планете. Раскопки проводятся совместно с учеными Санкт-Петербургского государственного университета. После завершения полевых работ образец будет доставлен в университет для детального исследования и препарирования.

Открытие сделал палеонтолог-любитель Денис Гогуев, участник сообщества «Палеопитер». Специалисты отмечают, что находка требует тщательного изучения для точного определения ее научной ценности и классификации. Результаты исследований могут внести значительный вклад в понимание эволюции растительного мира на Земле.