Суд вынес приговор экс-начальнику энергетической службы в Петербурге

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему начальнику энергетической службы управляющей компании.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый признан виновным по семи эпизодам статьи Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями». В ноябре 2024 года обвиняемый, используя служебное положение, организовал незаконные работы по увеличению электрической мощности в квартирах.

Фигурант получал денежные средства от жильцов на общую сумму свыше 900 тысяч рублей, не заключая официальных договоров и не передавая деньги в кассу предприятия. Его действия подорвали авторитет управляющей организации и дискредитировали ее деловую репутацию. При этом суд учел смягчающие обстоятельства, включая явки с повинной и положительные характеристики.

Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Первоначально обвинение предъявлялось по более тяжким статьям о взяточничестве, однако суд переквалифицировал действия на статью о злоупотреблении должностными полномочиями. Приговор учитывает активное способствованию раскрытию преступления.