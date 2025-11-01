Дворцовый парк в Гатчине переходит на свободный посещение

Гатчинский Дворцовый парк переходит на режим свободного посещения с начала ноября.

Как сообщает администрация музея-заповедника, с первого числа парк будет открыт для посетителей ежедневно с шести утра до десяти вечера без взимания входной платы. Данное решение направлено на повышение доступности культурного объекта для жителей и гостей Ленинградской области. Изменение режима работы позволит большему количеству людей познакомиться с уникальным парковым комплексом.

Гатчинский и Приоратский дворцы будут работать без выходных дней в период ноябрьских праздников. Третьего и четвертого ноября учреждения культуры откроют свои двери для посетителей в стандартном режиме. Санитарный день, обычно проводящийся в первый понедельник месяца, в ноябре перенесен на 11 число. Администрация рекомендует учитывать этот график при планировании визитов.