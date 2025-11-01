В России упростили правила заселения в отели

В России вступили в силу новые правила заселения в гостиницы, позволяющие использовать дополнительные документы для регистрации.

Как сообщает 360.ru, согласно нововведениям, туристы смогут регистрироваться в отелях по загранпаспорту или водительскому удостоверению. Соруководитель Комитета по гостиничной деятельности РСТ Виктория Шамликашвили отметила, что изменения значительно облегчат процедуру для путешественников.

Использование загранпаспорта стало возможным с первого ноября, а водительские права будут приниматься с первого января 2026 года. Для гостиниц разработан четкий регламент действий при технических сбоях, а техническую основу для регистрации по водительским удостоверениям обеспечит МВД России. Эксперт подчеркнула, что это снизит бюрократическую нагрузку на отельный бизнес.

По мнению специалиста, упрощение процедуры заселения стимулирует развитие внутреннего туризма в стране. Новые правила сделают поездки по России более комфортными и привлекательными для граждан. Это положительно повлияет на экономику регионов и увеличит поток туристов, выбирающих внутренние направления для путешествий.