Суд пересмотрел размер алиментов на ребенка из Ленобласти

Кассационный суд отменил алиментное соглашение, по которому отец выплачивал на ребенка меньше половины прожиточного минимума.

Третий кассационный суд общей юрисдикции признал недействительным соглашение об алиментах, нарушающее права ребенка. Специалисты установили, что отец обязался выплачивать сумму, которая составляла меньше половины прожиточного минимума для несовершеннолетнего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Рассмотрение дела касалось спора между бывшими супругами из Ленинградской области. После расторжения брака стороны заключили добровольное соглашение о размере алиментных выплат. Однако позже мать ребенка обратилась в судебные инстанции, поскольку установленная сумма не обеспечивала минимальные потребности несовершеннолетнего.

В итоговом решении суд обязал ответчика выплачивать алименты в размере полного прожиточного минимума, установленного для детей в Ленинградской области. В обосновании указано, что первоначальное соглашение нарушало интересы ребенка, поскольку предусматривало выплаты ниже того уровня, который мог быть установлен через судебное взыскание.