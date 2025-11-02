Прокуратура изучает обстоятельства пожара в деревне Гостилицы

В Ленобласти прокуратура начала проверку после возгорания в частном доме деревни Гостилицы.

Прокуратура Ломоносовского района инициировала проверку из-за пожара в частном жилом доме. Инцидент произошел 2 ноября на территории Гостилицкого сельского поселения.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники следственных органов. Специалисты устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ленинградской области.

Надзорное ведомство проконтролирует ход процессуальной проверки. Прокуратура проанализирует все обстоятельства инцидента и по итогам проверки примет соответствующие меры реагирования при наличии необходимых оснований.