Спасатели вытащили собаку из колодца в Никольском

Спасатели Тосно достали бродячую собаку, оказавшуюся в колодце в Никольском. Животное было успешно извлечено и отпущено на свободу.

К сотрудникам спасательных служб поступило сообщение о собаке, провалившейся в колодец в районе города Никольское. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Тосно.

Специалисты провели операцию по извлечению животного из западни. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

После проведения необходимых мероприятий собаку отпустили.