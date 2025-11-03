Ремонтные работы в катакомбах Парижа продлятся до весны 2026 года

Парижские катакомбы закрываются для туристов на шесть месяцев в связи с масштабной реконструкцией. Открытие подземных галерей с костями миллионов людей планируется на весну 2026 года.

С 3 ноября доступ в катакомбы Парижа прекращен для проведения работ по модернизации технического оснащения и улучшению условий посещения. Предполагается полная замена электроснабжения, вентиляционного оборудования, противопожарной системы и охранной сигнализации. Также планируется обновление экспозиции для лучшего восприятия деталей подземных коридоров с костными останками, указано на официальном сайте ведомства.

Администратор парижских катакомб Изабель Кнафу сообщила, что предстоящий ремонт необходим не только для удобства туристов, но и для спасения исторических останков. Влажность и искусственный свет вызывают рост мха, который вредит костным фрагментам. По ее словам, на некоторых участках c протечками кости уже потемнели.

В ходе работ рабочие планируют устранить источники влаги, установить систему для сбора воды и новые коротковолновые лампы. Также будет модернизирована вентиляция — это снизит концентрацию углекислого газа и микробов, которые приносят с собой посетители. К работе по сохранению останков привлекут специалистов по пещерной живописи.

Отметим, что Парижские катакомбы создали на рубеже XVIII–XIX веков, чтобы улучшить санитарное состояние города. Сюда перенесли останки примерно шести миллионов человек с городских кладбищ.