За сутки астрономы зафиксировали третью солнечную вспышку класса М

В течение 24 часов на Солнце произошла третья вспышка средней мощности. Ее продолжительность составила 15 минут.

Специалисты Института прикладной геофизики зарегистрировали третью за текущие сутки солнечную вспышку средней мощности. Событие класса М3.2 произошло 3 ноября в 15:47 по московскому времени и продолжалось в течение 15 минут.

Ранее в этот же день были отмечены еще два аналогичных явления. В 13:11 по Москве произошла вспышка класса М5.0, а в 12:25 — класса М1.6. Все события зафиксированы в рентгеновском диапазоне.

Согласно принятой классификации, солнечные вспышки разделяются на пять категорий по мощности излучения. Классы обозначаются буквами А, В, С, М и Х, где А0.0 соответствует минимальной мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Каждый последующий класс предполагает десятикратное увеличение мощности.

Напомним, что солнечные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, облака которой способны достигать Земли и вызывать магнитные бури.