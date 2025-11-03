В Петербурге утвердили место строительства станции метро «Броневая»

Станция метро «Броневая» будет построена на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта в Санкт-Петербурге. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

В Санкт-Петербурге определено точное местоположение будущей станции метрополитена «Броневая» на Красносельско-Калининской линии. Вестибюль разместят на пересечении Благодатной улицы и Новоизмайловского проспекта, где в настоящее время находится автомобильная парковка. Основной вход будет обращен к Благодатной улице, а дополнительный эвакуационный выход появится со стороны Кубинской улицы.

Строительство объекта началось с проходки шахты № 846 в конце октября 2025 года. Проектом предусмотрено возведение отдельно стоящего вестибюля округлой формы, состоящего из трех этажей. Такое архитектурное решение позволит органично интегрировать станцию в городскую среду и создать комфортные условия для пассажиров.

Станция займет положение между станцией «Путиловская» и центральной частью города, что усилит транспортную связность южных районов. В соответствии с планами развития метрополитена, до конца 2025 года откроются станции «Казаковская» и «Путиловская», к 2029 году — «Богатырская», «Каменка» и «Театральная». В 2030 году ожидается ввод в эксплуатацию «Броневой», «Заставской», «Боровой» и «Каретной».

Отметим, что финансирование содержания и развития метро на ближайшие три года составит 147,5 миллиарда рублей, из которых 11,1 миллиарда предназначены для обслуживания новых станций. В настоящее время на строящейся «Путиловской» уже проводятся тестовые испытания подвижного состава и проверка функционирования дверных механизмов.

Реализация проекта окажет положительное влияние на развитие прилегающих территорий. Запуск станции «Броневая» потенциально повысит инвестиционную привлекательность района и улучшит транспортную доступность для жителей южной части города.