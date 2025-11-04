В Петербурге начато уголовное дело о перепланировке на Рыбацкой улице

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несанкционированной перепланировки в историческом здании на Рыбацкой улице в Санкт-Петербурге.

Собственник двух коммерческих помещений на первом этаже провел строительные работы без необходимых согласований, что привело к серьезным повреждениям конструкций дома.

В 2022 году в здании, известном как «дом Семеновой», были осуществлены незаконные изменения, которые привели к аварийному состоянию части перекрытий. Экспертиза показала, что некоторые конструкции стали опасными для эксплуатации, создав реальную угрозу для жильцов и посетителей объекта культурного наследия.

Владелец помещений не только проигнорировал требования о восстановлении первоначального состояния, но и препятствовал доступу специалистов для устранения повреждений. После многочисленных обращений жильцов и проведения проверки Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного производства.