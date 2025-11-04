В Кудрово ввели ограничения для самокатов с 2025 года

В Кудрово Ленинградской области с 2025 года введены новые ограничения для кикшеринговых самокатов.

Теперь на улицах города может находиться не более чем 600 таких транспортных средств согласно постановлению местной администрации. Также установлены строгие правила по зонам использования — запрещено кататься в парках Оккервиль и Косая гора, а также на отдельных участках проспекта Строителей и других улиц.

Исходя из постановления, опубликованного на сайте администрации Заневского городского поселения Ленобласти, скоростной режим для самокатов ограничен 15 километрами в час на большинстве городских улиц. На площади Европы, Романтическом бульваре, Европейском проспекте и некоторых других улицах максимальная скорость не должна превышать десять километров в час. По мнению администрации, такие меры позволят избежать аварийных ситуаций и повысить безопасность дорожного движения.

Введены также новые требования к парковочным зонам — каждая стоянка должна вмещать десять самокатов и иметь размеры не менее 1,5 метра в ширину и 3,5 метра в длину. Администрация Заневского городского поселения ожидает, что нововведения снизят количество конфликтных ситуаций и сделают городскую среду более организованной.