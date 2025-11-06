СК проверит причины прекращения работы временной переправы через реку Луга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры в поселке Усть-Луга.

Следственный комитет начал проверку после жалоб жителей на нарушение транспортного сообщения. Во время ремонта моста через реку Луга для них организовали временную переправу, однако через месяц она пришла в негодность и ее закрыли.

Из-за этого местные жители вынуждены делать большой крюк, чтобы попасть на другой берег. Расследование этого инцидента взято на контроль центральным аппаратом ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ленинградской области Дмитрию Юрьевичу Митяеву предоставить информацию о промежуточных результатах проверки и принятых решениях.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.