Прокуратура устанавливает причины обрушения дома на Розенштейна

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства частичного обрушения нежилого дома на улице Розенштейна. На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора района.
Проверка направлена на выявление всех причин частичного обрушения нежилого дома на улице Розенштейна. В ходе работы специалисты дадут оценку соблюдения требований жилищного законодательства ответственными должностными лицами. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.
Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте происшествия координирует заместитель прокурора Адмиралтейского района Александр Морозов.