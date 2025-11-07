Короед-типограф стал целью специальной операции в лесах Ленобласти

В нескольких районах Ленинградской области проходят масштабные проверки лесного фонда из-за угрозы распространения короеда-типографа. Специалисты обследовали сотни гектаров леса, завершая полевые работы.

По информации представителей Комитета по природным ресурсам, в Ленинградской области организованы обследования лесного фонда в связи с потенциальным распространением короеда-типографа. Жук классифицируется как особо опасный вредитель хвойных насаждений.

Лесопатологические обследования проводятся в нескольких районах Ленинградской области, включая Лужский и Всеволожский. Специалисты уже завершили работу на площади 665 гектаров. На данный момент они заканчивают полевой этап и готовят отчетные документы, сообщает «Невский проспект».

В Комитете отметили, что при проведении санитарных мероприятий особое внимание уделяют сохранению мест обитания редких животных и растений, занесенных в Красную книгу. Все работы ведутся с учетом требований по охране уникальных природных сообществ.