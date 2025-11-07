Систему видеонаблюдения в Лувре модернизируют после ограбления

Руководство Лувра разработало комплексный план усиления системы безопасности после произошедшего ограбления. Особое внимание в программе улучшений уделяется модернизации видеонаблюдения, которое признали одним из самых уязвимых элементов защиты музея.

Директор музея Лоранс де Кар сообщила о разработке комплексного плана усиления безопасности, который в первую очередь предусматривает модернизацию системы видеонаблюдения. Это решение стало ответом на критику со стороны Счетной палаты Франции, указавшей на серьезные недостатки в организации охраны музея, сообщает Agence France-Presse.

В опубликованном отчете ведомства указано, что руководство музея недостаточно внимания уделяло вопросам безопасности при распределении бюджета, отдавая приоритет проектам по внешнему преображению Лувра. Счетная палата также скорректировала стоимость проекта обновления музея, повысив оценку с первоначальных 700-800 миллионов евро до 1,1 миллиарда евро.

Отметим, что усиления мер безопасности последовало после ограбления музея 9 октября. Четверо злоумышленников с помощью автогидроподъемника проникли в Галерею Аполлона, вскрыли витрины и похитили девять ювелирных украшений общей стоимостью 88 миллионов евро.