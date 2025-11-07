Юрист предупредил петербуржцев о последствиях незаконных перепланировок

В Санкт-Петербурге планируют ужесточить штрафы за несанкционированные перепланировки жилых помещений.

Городские власти усиливают информационную работу с населением, разъясняя правила согласования перепланировок и допустимые виды работ. Управляющие компании имеют право проверять состояние общедомового имущества в квартирах каждые три месяца. При отказе в доступе вопрос решается через суд.

Согласно Жилищному кодексу, любые изменения конфигурации жилых помещений требуют обязательного согласования через районные межведомственные комиссии и утверждения на общем собрании собственников. Общая сумма компенсационных выплат за незаконные перепланировки может достигать 500 тысяч рублей, сообщает «Петербургский дневник».

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга работают над совершенствованием жилищного законодательства, включая сокращение сроков рассмотрения обращений граждан и упрощение процедур согласования для добросовестных собственников.