Господдержка многодетных семей будет расширена в 2026 году

Российские семьи с тремя и более детьми получат расширенный пакет государственной поддержки в ближайшие годы.

С 2026 года сохранится курс на адресную помощь и будут внедрены новые финансовые инструменты. Одной из мер станет ежегодная налоговая выплата, предусматривающая возврат части уплаченного НДФЛ для семей с определенным уровнем дохода.

Это станет дополнительным источником пополнения семейного бюджета для тех, кто испытывает финансовые затруднения. На федеральном уровне также рассматриваются инициативы по расширению налоговых вычетов и увеличению лимитов по ипотечным программам.

Программа материнского капитала продолжит действие до 2030 года с ежегодной индексацией размера выплаты. Особое внимание уделяется ипотечной поддержке — при рождении третьего ребенка семьи смогут уменьшить кредитную нагрузку на сумму до 450 тысяч рублей.

Регионы также разрабатывают собственные пакеты помощи, включая компенсации коммунальных расходов и льготный проезд. Местные власти предоставляют скидки на посещение детьми спортивных секций и кружков.