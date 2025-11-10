На месте схода вагонов в Ленобласти открыто реверсивное движение

На станции Янега в Ленинградской области продолжается ликвидация последствий схода вагонов грузового состава. Движение поездов временно организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Сообщается, что на станции Янега в Ленинградской области продолжаются работы по устранению последствий схода четырех вагонов грузового поезда. По информации Октябрьской железной дороги, на месте происшествия задействованы два восстановительных поезда.

Для организации движения было открыто движение по одному пути с применением реверсивного режима пропуска составов. Об этом сообщили в пресс-служба Октябрьской железной дороги.

В результате инцидента произошла задержка нескольких пассажирских поездов, включая сообщения между Петрозаводском, Санкт-Петербургом, Москвой и Мурманском.

На данный момент поезда № № 111 112 и 18 уже прибыли к станциям назначения, а состав № 11 возвращен в график движения.

Представители железной дороги приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.