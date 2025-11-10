Павловский ансамбль получит 3 миллиарда рублей на реконструкцию

На реконструкцию Павловского дворцово-паркового ансамбля до 2028 года направят 3 миллиарда рублей. Проект профинансируют в рамках подготовки к 250-летию основания исторического комплекса.

Правительство Российской Федерации выделит три миллиарда рублей на реконструкцию Павловского дворцово-паркового ансамбля в период до 2028 года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время заседания организационного комитета по подготовке к 250-летию основания исторического комплекса.

Согласно данным Министерства культуры, проект федерального бюджета на 2026-2028 годы предусматривает выделение 2,5 миллиарда рублей. В совокупности с ранее запланированным финансированием на 2024-2025 годы общий объем средств достигнет трех миллиардов рублей. Медведев отметил необходимость дополнительного обсуждения финансовых вопросов в рамках заседания попечительского совета.

Губернатор Санкт-Петербурга представил программу мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. План включает реставрацию ключевых исторических объектов и модернизацию городской инфраструктуры Павловска. Среди основных объектов восстановления оказались Чугунные ворота, фонтан на Госпитальной улице и памятный обелиск.

Первый заместитель министра культуры Сергей Обрывалин сообщил о включении в юбилейную программу проекта воссоздания Музыкального вокзала. Реализация данного проекта предусматривает создание современной инфраструктуры и должна быть завершена к 2032 году. Работы будут вестись при координации федеральных и региональных органов власти.