Таксист задержан за стрельбу из сигнального пистолета в Ленобласти

Полицейские задержали таксиста по подозрению в стрельбе из сигнального пистолета в поселке Первомайское.

Сотрудники полиции Выборгского района задержали подозреваемого в стрельбе из сигнального оружия. Инцидент произошел 10 ноября в поселке Первомайское. Неизвестный водитель автомобиля Hyundai Solaris произвел несколько выстрелов возле гаражей на пересечении улиц Полевая и Ленина.

Поступившее от очевидцев сообщение позволило полицейским оперативно установить местонахождение подозреваемого. Транспортное средство было остановлено на 77-м километре федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия». За рулем автомобиля находился 23-летний житель Ленинградской области, работающий в сфере пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При личном досмотре у подозреваемого правоохранители изъяли сигнальный револьвер марки Bulldog. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.