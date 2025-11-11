Старейшему трамвайному парку Петербурга исполнилось 93 года

Трамвайный парк № 7 в Санкт-Петербурге отмечает 94-ю годовщину со дня основания. Предприятие представляет собой современный технологический центр с 146 единицами подвижного состава.

На сегодняшний день парк проводит обслуживание девяти маршрутов в трех административных районах города с общей протяженностью маршрутной сети 118,2 километра. Подвижной состав включает 146 трамвайных вагонов отечественного производства компании «ПК Транспортные системы».

Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы, все транспортные средства оснащены системами на основе искусственного интеллекта, обеспечивающими повышение безопасности перевозок. В эксплуатации находятся модели «Богатырь-М» с возможностью автономного хода, «Витязь-М» с системой кругового обзора и «Невский», разработанный специально для условий Санкт-Петербурга.

Проведенная реконструкция предприятия позволила модернизировать инфраструктуру без прекращения движения трамваев. Были внедрены инновационные технологии, включая использование AR-очков для обучения персонала и установку жесткой контактной сети в депо.

На данный момент площадь трамвайного парка превышает 50 тысяч квадратных метров. Парк участвует в программах профессиональной ориентации молодежи, организовав специальные занятия для учащихся транспортного класса школы № 334. В настоящее время на предприятии трудятся 723 человек.