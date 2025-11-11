Гендиректор фирмы предстанет перед судом за невыплату зарплаты

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора торговой фирмы. Руководителя обвиняют в невыплате заработной платы сотруднику в течение семи месяцев.

Следователи завершили производство по уголовному делу в отношении генерального директора организации, специализирующейся на оптовой торговле овощной и фруктовой продукцией. Руководителю компании предъявлено обвинение по статье о невыплате заработной платы.

Было установлено, что с февраля по август 2025 года генеральный директор коммерческого предприятия на проспекте Непокоренных, допустил частичную невыплату заработной платы одному из сотрудников. Период задержки выплат превысил три месяца, а общий размер образовавшейся задолженности составил свыше 79 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе проведения следственных мероприятий предприняты меры по полному погашению задолженности перед потерпевшим работником. Сумма невыплаченных средств возмещена в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.