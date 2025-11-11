В следующем году прожиточный минимум в Ленобласти вырастет на 6,8%

Правительство Ленинградской области утвердило увеличение прожиточного минимума на 6,8% с 1 января 2026 года.

Согласно установленным нормативам, средняя величина прожиточного минимума на душу населения достигнет 20,2 тысячи рублей. А для трудоспособного населения показатель составит 22,08 тысячи рублей, что на полторы тысячи рублей превышает текущее значение.

Для пенсионеров данный показатель определен в размере 17,4 тысячи рублей, для детей — 19,6 тысячи рублей. Законодательство обязывает устанавливать величину прожиточного минимума на следующий год до 15 ноября текущего периода.

Отметим, что от указанного показателя зависят различные формы социальной поддержки населения, включая единое пособие при рождении и воспитании ребенка, региональные доплаты к пенсионному обеспечению, государственную социальную помощь по социальному контракту и ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей.