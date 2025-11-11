Эксперт Никольская предупредила о новых схемах обмана в сфере туризма

Эксперт в сфере туризма Алена Никольская предупредила о распространении мошеннических схем при бронировании путешествий. Злоумышленники предлагают несуществующие услуги, используя фейковые сайты и методы психологического давления.

Специалист отметила, что злоумышленника активно используют несколько способов обмана. В их числе — предложения о «секретных» прямых перелетах в страны, с которыми прекращено авиасообщение. По словам Никольской, мошенники создают копии сайтов легальных турагентств или регистрируют новые ресурсы на зарубежных серверах. Часто злоумышленники взламывают аккаунты в социальных сетях для рассылки спама, чтобы предложение воспринималось как рекомендация знакомого человека.

В разговоре с RuNews24.ru эксперт рекомендует перед оплатой проверять наличие турагента в Едином федеральном реестре туроператоров на сайте Ростуризма. Следует анализировать возраст домена через специализированные сервисы и внимательно изучать условия договора. Важным признаком мошенничества называет давление и создание искусственного дефицита.

При возникновении проблем с возвратом средств достаточно предоставить номер счета, а не данные банковской карты, добавила Никольская. Основной защитой от обмана эксперт считает обращение к официальным туроператорам и отсутствие спешки при принятии решений.