Контракт на обновление «Безопасного города» оценили в 423,1 млн рублей

Ленинградская область объявила тендер на обновление инфраструктуры системы «Безопасный город» стоимостью 423,1 миллиона рублей. Контракт предусматривает поставку новых серверов и систем хранения данных для региональной системы видеонаблюдения.

Выбор поставщика планируют завершить до 27 ноября текущего года. По условиям тендера, оборудование должно быть произведено не раньше 2024 года и поставляться в заводской комплектации с полным набором кабелей, драйверов и технической документации на русском языке. Поставку техники в Парголово необходимо осуществить в течение трех рабочих дней с момента подписания контракта, сообщает abn.agency.

Подрядчик выполнит монтаж оборудования в серверные шкафы согласно плану заказчика, объединит модули в единую систему, подключит питание и управляющие интерфейсы. Дополнительные требования включают маркировку кабелей, обновление прошивок до актуальных версий и проведение тестирования работоспособности всех компонентов.

Контракт предусматривает круглосуточную техническую поддержку в течение всего года с обязательным выездом специалиста в течение трех дней при обнаружении неисправностей. Срок ремонта или замены оборудования не должен превышать 21 рабочий день, а профилактические проверки должны проводится дважды в год.